Cyberpunk 2077 finalmente lanza su actualización para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, ¿ya es jugable?

Como ya es de conocimiento público, el accidentado estreno de Cyberpunk 2077 en diciembre de 2020 acabó en un caos para la desarrolladora, que perdió varios millones en ventas, fue demandado por sus inversores y perdió la credibilidad de la industria y de los jugadores. Sin embargo, aunque no lo parecía en primera instancia, CD Projekt Red no se quedó de brazos cruzados y empezó a trata de enmendar su error.

La novela de Cyberpunk 2077 y CD Projekt Red parece estar llegando a su fin, con el lanzamiento de la actualización gratuita que corregirá errores en consolas next gen , es decir, en PlayStation 5 y Xbox Series X|S . Eso sí, el oscuro capítulo del juego en PlayStation 4 y Xbox One quedará inconcluso, con el título siendo injugable en dichas plataformas, pues en ellas no se corregirán estos errores.

Además de mejoras gráficas, ¿se reparan los múltiples bugs del título? El comunicado de prensa no lo aclara, sin embargo, lo que sí confirman, es que se han añadido varios cosméticos para la personalización, nuevas interacciones con los otros personajes, nuevas habilidades para el árbol de habilidades, entre otras cosas. Aunque menciona una mejora de optimización y sistema, lo cierto es que no menciona los errores.

Hará falta ver en un par de días si es que la actualización cumple con lo que promete, puesto que algunos jugadores lograron incluso terminar la historia en consolas next gen, a pesar de los errores. Con este parche, estos errores deberían haber sido eliminados, para que más personas con menos paciencia puedan al fin probar Cyberpunk 2077.

La actualización next gen de Cyberpunk 2077 está ya disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Si no tienes el juego, al comprarlo en las tiendas digitales de estas consolas, estarás comprando estas versiones nuevas. Si ya tienes el juego en disco para PlayStation 4 o Xbox One, simplemente insértalo en tu consola next gen; en el caso de Xbox Series X|S, solo abre la aplicación y saltará la actualización. En el caso de PlayStation 5, debes dirigirte a la PlayStation Store (con el disco insertado) y buscar Cyberpunk 2077, su versión para PlayStation 5 te saldrá gratis y podrás adquirirlo.