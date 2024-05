Dead by Daylight presenta su colaboración con Dungeons & Dragons: el temible villano Vecna se unirá al juego

Para esta colaboración, Vecna, el temible lich del universo de los Reinos Olvidados, ha sido el monstruo seleccionado para ser integrado en el plantel de asesinos jugables en el mapa. Y no solamente eso, sino que también se añadirá nuevos supervivientes, y un nuevo mapa con mecánicas de D&D.

Dead by Daylight no es ajeno a las colaboraciones, y son muchos los monstruos y villanos de películas, videojuegos y otros medios en hacer aparición en este título de horror de supervivencia, siendo el combustible perfecto para las pesadillas de los jugadores. En esta ocasión, el juego de Behaviour Interactive colaborará con nada menos que el popular juego de rol Dungeons & Dragons .

Los jugadores podrán jugar como Aestri Yazar, un elfo, y Baermar Uraz, un humano. Ambos bardos podrán proveer a los demás jugadores con Inspiración bárdica, proporcionándoles ventajas en sus tiradas de habilidades, porque sí, en el nuevo de mapa de Ruinas Olvidadas, los jugadores deberán hacer tiradas de D20.

La mecánica principal de D&D, los dados, serán introducidos en el mapa de Ruinas Olvidadas, donde podremos encontrar cofres repartidos por todo el lugar. Los jugadores deberán realizar una tirada de D20 para poder abrirlo y obtener lo que hay en su interior. Si tenemos éxito, podremos hacernos con poderosos artefactos mágicos.

Dead by Daylgiht: Dungeons and Dragons estará disponible en todas las plataformas a partir del 3 de junio, aunque una prueba técnica de tiempo limitado ya se puede jugar en Steam, si es que tienes interés en conocer más sobre Vecna y las funcionalidades de D&D en Dead by Daylight.