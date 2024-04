El último evento de Overwatch 2 ha sido un éxito tan grande que ha reventado los servidores del juego

Pero esto ha venido con algo negativo, y es que tremenda cantidad de jugadores intentando conectarse a la vez ha hecho que los servidores de Overwatch 2 tengan problemas, ocasionando que algunos jugadores sean expulsados abruptamente del juego, o que directamente no puedan entrar.

Blizzard todavía no se ha comunicado al respecto, y es probable que no lo haga y que simplemente arregle el problema con sus servidores en silencio, o en su defecto, que no haga nada y espere a que la fiebre por Inversowatch baje y la cantidad de jugadores se estabilice, haciendo que los servidores vuelvan a la normalidad.

Cualquiera que sea el caso, por el momento, es recomendable no entrar a jugar Overwatch 2, ya que, si por casualidad logras entrar a una partida y el servidor te expulsa, el juego te penalizará por abandono aunque no haya sido intencional, y las sanciones por abandono se han vuelto absurdamente severas con las últimas actualizaciones del juego.