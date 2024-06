[Entrevista] Anarcade: una de las cosplayers más destacadas de Honduras nos cuenta sobre su pasión por el arte

En el apasionante mundo del cosplay, donde el ingenio se combina con la imaginación para dar como resultado impresionantes atuendos que representan a nuestros personajes favoritos, podemos encontrar a las personas más creativas que podamos existen. Entre esas personas, figura Anarcade, una talentosa cosplayer catracha con la DIEZ GAMING ha tenido el placer de conversar. Ana Sabillón es una sampedrana con una ferviente pasión por el arte, la cual transmite a través de sus diversos cosplays. Conocida en este mundo como Anarcade, ella ha deslumbrado diversos eventos que celebran esta cultura con sus asombrosas confecciones, y no es para menos, pues su dedicación y esfuerzo son absolutamente admirables. Una entusiasta del cine, las series, el anime y los videojuegos, para Ana, estos elementos de la cultura popular han sido claves en su desarrollo como profesional y como persona. Nos encontramos entonces, ante una de las cosplayers más destacadas de nuestro país; y, sin más que agregar, damos paso a la entrevista. Entrevista: ¿Qué te inspiró a comenzar en el mundo del cosplay? Asistí a una Convención de anime en septiembre del 2012, y me inspiró ver cómo otros sacaban sus dotes creativos e interpretaban a sus personajes favoritos. ¿Cuál fue tu primer cosplay y cómo fue la experiencia? Decidí hacer el Cosplay de Sakura Haruno, de Naruto, ya que en ese entonces estaba viendo la serie y me identificaba con el personaje. Ahorré durante semanas de lo que me daban para llevar al colegio, y anduve en todo el centro de la cuidad buscando lo necesario para completar el traje. Al final lo logré, y fue muy satisfactorio.

¿Cómo ha evolucionado tu enfoque y técnica desde que comenzaste? De una manera que jamás imaginé. He desarrollado muchas técnicas y habilidades. Actualmente sigo planificando y trabajando en nuevos proyectos a futuro. Siempre hay algo nuevo que aprender. ¿Cuál es el proceso que sigues para crear un cosplay desde la idea hasta el producto final? Determino el personaje. Elaboro una lista detallada de todos los elementos que lo conforman y de los materiales que voy a necesitar. Visualizo mi entorno para ver si puedo reciclar/reutilizar algún material (esto incluye botellas, cartón, palos de escoba, etc.). Visito muchas tiendas cada vez que reúno dinero para invertir, suelo recorrer todo el centro hasta encontrar con exactitud lo que necesito. Comienzo visitando las pacas, y compro cosas similares que pueda modificar y personalizar, de esa manera ahorro dinero y puedo invertir en los demás materiales. Mi fuerte es el ingenio, soy buena identificando formas de objetos que puedan conformar el traje. Cada vez que termino una pieza hago pruebas y ajustes hasta que quede del tamaño y forma correcta. Al tener el traje terminado procedo a pintar todas las piezas en conjunto. ¿Cuánto tiempo sueles dedicarle a cada proyecto de cosplay? Varía según la dificultad. Si es un cosplay sencillo me suelo llevar una semana, trabajando seis horas en promedio, y los más complejos me pueden llevar unas tres semanas, trabajando 12 horas diarias aproximadamente. ¿Qué dificultades encuentras durante este proceso? Soy muy detallista y se me va muchísimo tiempo puliendo y perfeccionando cada cosplay, aún luego de haberlo terminado. El tiempo que me sobra lo utilizo para pensar en qué mejorarle o agregarle, así que, técnicamente nunca sobra tiempo. En el aspecto económico, he tenido que sacrificar mucho, porque se gasta muchísimo para llevarlos a un mayor nivel. En mi hogar tengo un espacio limitado, suelo trabajar en una pequeña parte de la mesa del comedor o en el suelo de la sala, es incómodo, pero ahí es donde ocurre la magia. El horario que tengo disponible es luego de las 11 pm. Trabajo en silencio, cuando todos duermen, ya que mi familia es religiosa y no están de acuerdo con lo que hago.

¿Cuál ha sido el cosplay más desafiante que has hecho y por qué? El cosplay de Jinx Arcane. Lo planifiqué para un evento en Tegucigalpa. Fue todo un reto porque tuve poco tiempo para elaborarlo y la dificultad en cuanto a elaboración, comparada con mis proyectos anteriores, era mayor. Pero tenía la confianza y la disposición, así que, me decidí a hacerlo. Estuve cinco días sin dormir (no tengo idea de cómo sobreviví), pero era tanto el esmero, que logré terminarlo y viajar hasta la capital, llegué tarde pero llegué. Estaba muy orgullosa de mí, jamás voy a olvidar esa satisfacción, y más porque gané un reconocimiento ese día. ¿Qué habilidades has aprendido o mejorado gracias al cosplay? Siempre supe que me dedicaría al arte, porque poseo la habilidad, pero nunca imaginé que algo tan bonito como hacer cosplay me llevaría a desarrollar innumerables técnicas y mucha agilidad. Incluso al momento de participar, aprendí a dominar el pánico escénico y a lidiar con los nervios e inseguridades que la presión del público provoca. Actualmente aún me da nervios, pero ya no le temo al éxito. ¿Cómo ha influido el cosplay en tu vida personal y profesional? Creo que todos hemos atravesado momentos de oscuridad en nuestras vidas, pero, cada uno decide en qué momento levantarse y utilizar toda esa experiencia a nuestro favor. El Cosplay ha estado en cada etapa de mi vida, incluso en las peores. Ha sido una de las mejores inversiones y gracias a ello me he desarrollado intelectualmente, y profesionalmente, ya que me dedico al rubro artístico.

¿Qué es lo que más disfrutas de la comunidad de cosplayers? Justo el hecho de compartir el arte. Aprecio mucho cuando alguien se esmera, así sea algo sencillo. Creo que es una forma muy sana de convivencia. Cabe recalcar que me he cruzado con personas de todo tipo, pero, hay que saber llevarse bien con todos. ¿Cómo se conecta el cosplay con tu profesión, ocupación o situación actual? Actualmente me dedico al emprendimiento. Hago trabajos de cosmetología, bisutería, decoraciones, props, y tengo una tiendita virtual. Creo que todo se conecta, porque va en relación con el arte, y el público que me apoya es el mismo que frecuento en eventos y demás. ¿Qué significó para ti participar en la Comic Con de Costa Rica 2024? Ha sido el paso más importante de toda mi trayectoria, ya que ese fue mi sueño desde el inicio. Ahora imagínate ir como invitada... Me llevó tres días asimilarlo... Me siento muy conmovida por todo lo que he logrado, puesto que he tenido que esforzarme mucho y ser constante para llegar hasta aquí. ¿Puedes compartir alguna anécdota o momento destacado de la Comic Con de Costa Rica? Podría compartirles tantas cosas bonitas. Pero hay una que me marcó. Conocer a los cosplayers internacionales; Andrasta (la Jinx más reconocida a nivel mundial) y a Taryn (soy su fan desde hace bastante), y jamás, JAMÁÁÁS, imaginé que se me presentaría la oportunidad de convivir con ellos, fueron tan nobles y atentos conmigo, mi corazón casi se detiene, quería llorar. Fue el momento más especial y emotivo del viaje.