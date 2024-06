[Entrevista] Aria (ArachnicGhoul): confeccionando creativos cosplays con dedicación, pasión y mucha precisión

El mundo del cosplay en Honduras está siempre en constante expansión, y prueba de ello son las talentosas personas que lo representan. Hoy, DIEZ GAMING te trae una entrevista con Aria, conocida también como ArachnicGhoul, que nos comentará un poco sobre su experiencia y pensamientos sobre este maravilloso mundo que es el cosplay. Aria, una destacada figura en el mundo del cosplay hondureño, apasionada por el anime y los videojuegos, nos comparte sus técnicas favoritas y el impacto que este arte ha tenido en su vida, al mismo tiempo que reflexiona sobre la evolución de la comunidad cosplayer en su país. Entrevista: ¿Qué te inspiró a empezar en el mundo del cosplay? Ay, jaja, a esta historia le tengo tanto cariño. Cuando tenía alrededor de siete años vi Sakura Card Captor por primera vez y me encantaron todos los trajes que le confeccionaba Tomoyo a Sakura así que yo también me quería disfrazar de ella. Claro, en ese tiempo no tenía las facilidades para recrear un traje y mantuve la idea, desconociendo que era el cosplay. Un día navegando en Facebook encontré una publicidad de un evento llamado Megacon mencionando el anime, videojuegos y el cosplay, investigué acerca del tema y así comenzó todo. ¿Cuál fue tu primer cosplay y cómo fue la experiencia de crear y llevarlo? Mi primer cosplay fue en 2011, hice a Mio Akiyama del Anime K-ON! en su versión No, Thank You. Claro, fue un cosplay bastante sencillo que hice con ropa que encontré en mi closet, jaja, pero fue una experiencia tan bonita y divertida, me acompañaron mis padres debido a que era menor de edad pero ellos también disfrutaron del evento.

¿Cuál es tu cosplay favorito hasta ahora y por qué? Es difícil solo tener un cosplay favorito, así que mi top 3 son Angewomon (Digimon), Elphelt Valentine (Guilty Gear Xrd) y Ahri Flor Espiritual (League of Legends). Angewomon y Elphelt son de mis favoritos debido a que han sido cosplays bastantes elaborados con muchos detalles y hechos por mí con cariño, con respecto a Ahri, ella es mi campeón favorito de League of Legends y siempre amaré costurar sus colas para mis trajes. ¿Qué tan importante es para ti la precisión en la representación de los personajes? Considero que es demasiado importante, especialmente en el ámbito de concursar. Soy alguien bastante fijada en los detalles, las veces que he sido jueza de un concurso cosplay estoy atenta a la dedicación de la elaboración del mismo y personificación del personaje en el escenario. Igualmente las veces que he concursado, mis presentaciones siempre van enfocadas a como es el personaje dentro del anime/videojuego e intento copiar lo mejor que pueda sus movimientos y personalidad. ¿Podrías describir tu proceso creativo desde la concepción de una idea hasta el cosplay finalizado? Antes de comenzar a trabajar en un cosplay, siempre busco imágenes de referencia de todos los ángulos para no perder ningún detalle. Después en hojas de papel blanco comienzo a realizar patrones, los cuales voy midiendo para que sean proporcionados a mi estatura y cuerpo (si la pieza a realizar es muy grande utilizo papel trazo), ya con eso puedo comenzar a utilizar todos los materiales y herramientas necesarias para la fabricación de las piezas. Un tip importante que les puedo dar si utilizan fomi para crear partes de sus cosplays, es sellar antes de pintar, con dos capas de pegamento blanco para madera sobre la pieza y esperar a que se seque para pintar; quedará un acabado muy bonito y firme. ¿Cuál es la parte más desafiante del proceso de creación de un cosplay para ti? Tratar de no morir en el intento, jaja, la semana o días antes del evento son los más estresantes, especialmente si el cosplay aún no está terminado y uno está ocupado con el trabajo, estudios, etc. Recuerdo cuando realicé mi cosplay de Sona Guardiana Estelar, yo lloré muchísimo para terminar su Etwahl (es un arpa), eran las 5 a.m. del día del evento y yo seguía pintando detalles muy estresada pero logré terminar a tiempo y todo ese esfuerzo valió la pena porque gané el concurso cosplay del evento llamado Bakafest.

¿Utilizas alguna técnica especial para caracterizar a los personajes (maquillaje, posturas, actitudes, etc.)? Sí, siempre hago un análisis del personaje. Para el maquillaje siempre hago una prueba días antes para probar diferentes técnicas, en cuanto a las posturas y personalidad busco referencias en imágenes o vídeos para practicar poses. Por ejemplo, para el cosplay de Yor Forger con su vestido de Thorn Princess practiqué sus patadas utilizando tacones. ¿Cómo ha influido el cosplay en tu vida personal y profesional? Considero que el cosplay ha sido una influencia bastante grande en mi vida. He conocido tantas personas hermosas gracias a este hobby tanto nacionales como internacionales, también me ha ayudado a expresarme como artista. He sido jueza e invitada en El Salvador, he promocionado marcas, he conseguido patrocinios nacionales e internacionales, etc. Así que, para cualquier tipo de contratación e invitación pueden contactarme por medio de Instagram. ¿Cómo percibes la evolución del cosplay en los últimos años? Especialmente en nuestro país. Cuando yo inicié era más difícil conseguir materiales y pelucas de buena calidad, ahora es más accesible incluso comprar el cosplay ya fabricado y las pelucas estilizadas para un personaje en específico. ¿Cómo manejas la exposición en las redes sociales y la interacción con tus seguidores? Trato de mantener una interacción constante con las personas que me escriben en mis redes, hago dinámicas de preguntas y siempre recibo mensajes muy bonitos de apoyo que me hacen feliz, se siente el cariño que me tienen y siempre estaré muy agradecida con todos por ello.