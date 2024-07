[Entrevista] Its Marianitaa: la ultra carismática creadora de contenido de la que presume Finde Gaming

El primer juego en transmitir fue Among Us.

Fue un inicio random estaba viendo la Rosa de Guadalupe en Discord y pensé “y si enciendo stream en Twitch viendo la Rosa?”. Instalé todo en ese momento y a las 12 de la madrugada encendí, recibí el apoyo de mis amigos y personas de Instagram, y eso me motivó a seguir encendiendo todas las semanas sin imaginar que esto se volvería una parte importante en mi vida.

Cuando Finde Gaming anunció el fichaje de una de las creadoras de contenido más carismáticas de Honduras, la noticia lógicamente fue bien recibida por los seguidores de ambas partes involucradas. Its Marianitaa cuenta con una sólida base de fans que se ha ganado gracias a su expresiva y enérgica personalidad, y Finde Gaming ofrece una plataforma para llegar a todavía más personas.

¿Qué juegos disfrutas más y por qué?

Disfruto jugar KartRider Rush+, es un juego no tan conocido en países latinos, pero ha sido el juego que durante años me ha atrapado en el sentido de competencia y rankeds, y luego estaría Fortnite, ya que me gusta poder jugar con mi comunidad.

¿Cómo eliges los juegos que vas a transmitir? ¿Hay algún criterio en particular que sigues?

En ocasiones me basó en lo que mi comunidad quiera que juguemos, o en juegos que tengan opciones para jugar en equipo.

¿Cómo te sientes al haber sido fichada por Finde Gaming como creadora de contenido?

Muy contenta, ya que he tenido una comunicación muy buena con ellos desde hace un tiempo y finalmente formar parte del equipo es muy gratificante.