Gears of War: E-Day anunciado sin fecha de salida, pero con todo listo para el regreso de esta querida saga

Desarrollado por The Coalition , Gears of War: E-Day nos transportará 14 años antes de los eventos del primer juego de la saga, situándonos en el cataclísmico Día de la Emergencia (E-Day), cuando los temibles Locust emergen de las profundidades para desatar el caos en la superficie de Sera. Los jugadores tendrán la oportunidad de ver el inicio de este devastador conflicto a través de los ojos de dos jóvenes y aguerridos protagonistas: Marcus Fenix y Dominic Santiago.

Después de años de silencio en la saga Gears of War , Xbox ha sacudido el mundo de los videojuegos al anunciar el próximo capítulo de la icónica franquicia: Gears of War: E-Day . Este anuncio, realizado a través de un espectacular tráiler, marca el regreso de una de las series más queridas y violentas del género shooter , prometiendo una experiencia que explorará los orígenes del conflicto más brutal del universo Gears .

The Coalition ha dejado claro que uno de los pilares fundamentales de Gears of War: E-Day será su enfoque en la narrativa. La intención es brindar una historia rica y compleja, que explore no solo la acción frenética característica de la serie, sino también los aspectos emocionales y humanos de la guerra. Los detalles gráficos también serán un punto clave, y el juego está siendo desarrollado en Unreal Engine 5, lo que promete escenarios y personajes con un nivel de realismo y detalle sin precedentes.

Este motor gráfico permitirá que los jugadores se sumerjan en un mundo donde cada textura, sombra y partícula contribuyen a una experiencia inmersiva. Los personajes, en especial los jóvenes Marcus y Dominic, han sido recreados con un cuidado minucioso, mostrando tanto su inexperiencia como su determinación en los momentos más críticos del inicio del conflicto.

Aunque aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento exacta, se especula que Gears of War: E-Day podría llegar a los jugadores en 2025. El juego estará disponible para Xbox Series X|S y PC, y, fiel a la estrategia de Xbox, estará disponible desde el primer día en Game Pass, permitiendo a los suscriptores acceder al juego sin coste adicional.