God of War Ragnarok: Valhalla, el DLC gratis que añade un modo roguelite al juego de 2022

No es ningún secreto que todos conocíamos sobre la existencia de un próximo contenido descargable para God of War Ragnarok, la última entrega de Kratos, que llegó en 2022, y en la noche de The Game Awards, por fin fue revelado al público.

God of War Ragnarok: Valhalla se presenta como un DLC gratuito, que se podrá descargar a partir del 12 de diciembre, en el que Kratos viajará al Valhalla, donde enfrentará múltiples desafíos, despejando un área de enemigos tras otra.

Es un modo de juego roguelite, similar a lo que vimos en God of War de 2018, en el reino de Niflheim. En Valhalla, Kratos luchará contra diversos enemigos, al mismo tiempo que el juego ofrecerá un componente narrativo. Cada obstáculo superado, revelará algo del interior del propio Kratos.