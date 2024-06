La colaboración de Call of Duty: Modern Warfare 3 y Fallout ya se encuentra disponible en la tienda del juego

Tras el arrollador éxito de la serie de Fallout en Prime Video, era solo cuestión de tiempo para que diversas compañías buscaran capitalizar la renovada popularidad de esta icónica franquicia de videojuegos. Activision, siempre atenta a las tendencias del mercado, no ha querido quedarse atrás y ha anunciado su esperada colaboración entre Call of Duty y Fallout, materializada en un lote especial de tienda que promete deleitar a los fans de ambas sagas. Esta colaboración, que combina la acción táctica de Call of Duty con el estilo postapocalíptico de Fallout, ya está disponible para los jugadores. El Fallout Vault Dweller Bundle fue anunciado hace algún tiempo, y finalmente ha llegado a la tienda del juego. Este lote de trazadoras, que incluye una impresionante colección de 15 artículos, no solo promete mejorar la experiencia de juego, sino que también rinde homenaje al universo de Fallout con elementos icónicos que los fanáticos reconocerán al instante. Esta combinación de universos de juego enriquece la experiencia, permitiendo a los jugadores sumergirse en un mundo donde los límites entre la guerra moderna y la supervivencia postnuclear se desdibujan.

Uno de los aspectos más destacados del Fallout Vault Dweller Bundle son las skins de moradores de refugio para personajes emblemáticos de Call of Duty, el Capitán Price, Ghost, Soap y Gaz. Estas skins no solo transforman a estos personajes en auténticos habitantes de los refugios nucleares de Fallout, sino que también ofrecen una estética fresca y atractiva que encaja perfectamente en el contexto postapocalíptico. Además de las skins, el paquete incluye dos armas con munición trazadora que no pasarán desapercibidas: la Atomic Disintegrator HRM-9 y la Vault-Tec Approved M16, ambas diseñadas con un toque retrofuturista que rinde tributo a la tecnología ficticia de Fallout. Pero la oferta no termina ahí. El paquete también cuenta con dos amuletos de armas, una tarjeta de visita, una calcomanía grande y una pequeña, un emblema y seis pantallas de carga. Cada uno de estos elementos está diseñado con gran atención al detalle, asegurando que los jugadores puedan personalizar su experiencia de juego con el distintivo estilo de Fallout. Los amuletos de armas y las calcomanías, en particular, permiten a los jugadores mostrar su amor por la franquicia mientras compiten en intensas batallas multijugador.