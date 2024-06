La novela visual Love Elysium: Secret of the Goddess ya se encuentra disponible en Nintendo Switch

El estudio independiente Bikini Games ha dado un paso audaz al lanzar su primer título, Love Elysium: Secret of the Goddess, una novela visual de romance que promete capturar el corazón de los jugadores de Nintendo Switch. Este debut marca una entrada vibrante en el género de simulación de citas al estilo anime, ofreciendo una experiencia envolvente y emotiva para los aficionados a las historias románticas interactivas. Desde hoy, los jugadores podrán sumergirse en el mundo de Love Elysium y explorar las complejidades del amor verdadero, todo desde la comodidad de su consola.

En Love Elysium: Secret of the Goddess, los jugadores toman el papel de Sota, un joven que de repente se ve inmerso en una situación extraordinaria. Sota, junto con su amiga de la infancia Yuina, ha sido seleccionado como jurado de un concurso de belleza inusual y exclusivo. Este evento no solo les ofrece una oportunidad única en la vida, sino que también los sumerge en un torbellino de emociones y relaciones potenciales. Los jugadores podrán vivir esta experiencia en primera persona, tomando decisiones que influirán en el curso de la historia y las relaciones de Sota.