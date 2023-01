La secuela de Sword of the Necromancer espera impulsar su desarrollo a través de una campaña en Kickstarter

La aventura que inició en 2020, cuando el estudio Grimorio of Games abrió una campaña de Kickstarter para el desarrollo de su segundo juego propio, Sword of the Necromancer, la cual fue un tremendo éxito que recaudó 1313% de la meta propuesta, lo que derivó en el desarrollo y eventual lanzamiento del juego en cuestión, un RPG de mazmorras disponible en PC y consolas que fue un éxito ante la crítica y los jugadores.

Con este contexto tan sólido y la confianza de los jugadores, el estudio se aventurará a la apertura de una segunda campaña de Kickstarter, esta vez, para el desarrollo de la secuela del título anterior, que llevará por nombre Sword of the Necromancer: Revenant, y que estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.