Netflix presenta el primer tráiler de la segunda y última temporada de Arcane, que llega en noviembre

Netflix sorprendió al mundo con su serie animada de Arcane, basada en el universo de League of Legends. La serie no solo fue una de las producciones originales de la plataforma más vistas en 2021, sino que también es considerada una de las mejores —si no es que la mejor— adaptaciones de videojuegos a serie o película.

Con una valoración promediada del 100% en Rotten Tomatoes, Arcane es una producción que incluso aquellos que no conocen o no les gusta League of Legends pueden llegar a disfrutar mucho como un producto separado, pues no se necesita conocimiento previo para ver la serie.

Hoy, con el lanzamiento de su primer tráiler, Arcane anticipa una temporada cargada de drama y acción, retomando el final de la primera temporada. Jinx se ha convertido en una peligrosa criminal buscada, y Vi, quien alguna vez fue su hermana, deberá darle caza para asegurarse de que no pueda hacerle daño a nadie más.