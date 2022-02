¿Por qué decimos ver monstruos en nuestros juegos favoritos? Los casos de Rockstar: GTA y Red Dead Redemption

Pero para evitar extendernos en este tema tan interesante, vamos a hablar específicamente de los videojuegos, ya que en ellos se ocultan todo tipo de historias extrañas, como ya lo hemos venido viendo en DIEZ cada martes que se publica un artículo relacionado. Pero el día de hoy, veremos algunos casos en los que los jugadores han reportado ver entidades o criaturas dentro de sus juegos, que realmente no existen el código del juego.

La mente humana es el “software” más complicado y difícil de comprender de todos, tanto así que, aunque todos lo tenemos “instalado”, no somos capaces de replicarlo mediante la ciencia y la tecnología, o siquiera de entenderlo en un 100%. Es por eso que, a veces, nuestra propia mente nos juega pequeñas bromas, tratando de hacernos creer que vimos algo que no es real.

Nos centraremos particularmente en los títulos lanzados por Rockstar Games, que son la franquicia Grand Theft Auto, conocida de sobra por los múltiples secretos que oculta en su interior, y la saga de Red Dead Redemption, de hasta ahora solo dos juegos, pero que también esconden uno que otro secreto o leyenda urbana.

Grand Theft Auto: San Andreas es uno de los videojuegos más aclamados de todos los tiempos, con su mundo abierto y la libertad que ofrece a los jugadores. No es de extrañar que, con el paso del tiempo, se crearan todo tipo de leyendas alrededor del título. La más famosa de ellas, era sobre la presencia del legendario Pie Grande, o Bigfoot, dentro del juego, y varios jugadores se dieron a la tarea de buscarlo.

Pero Pie Grande no era real, no existía dentro del juego. Posteriormente, el monstruo fue agregado a Red Dead Redemption, mediante una misión secundaria en el DLC, Undead Nigthmare; pero dentro de San Andreas, no habían ningún Bigfoot. Sin embargo, la paranoia de los jugadores de los tempranos años 2000 solo creció luego de la leyenda, y más “avistamientos” de otros monstruos fueron reportados.