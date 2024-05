Primeras imágenes del anime Terminator Zero, que llegará a Netflix el próximo 29 de agosto

La franquicia Terminator continúa expandiéndose y conquistando nuevos territorios, esta vez con una emocionante serie de anime titulada Terminator Zero. Producida por Skydance y el estudio de animación Production I.G, conocido por sus trabajos en Guilty Crown, Psycho-Pass y Ghost in the Shell, esta nueva entrega promete capturar la esencia de la saga en un formato completamente nuevo.

Netflix ha generado gran expectación al revelar las primeras imágenes del anime y su fecha de estreno. Los ocho episodios de Terminator Zero estarán disponibles en la plataforma de streaming a partir del 29 de agosto de este año, una fecha que no es casualidad. El 29 de agosto es una fecha icónica en el universo de Terminator, pues marca el Día del Juicio, cuando en 1997, Skynet desató un devastador ataque nuclear que extinguió tres billones de vidas humanas.