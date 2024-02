Skull and Bones: tras siete años desde su anuncio, al fin ha estrenado, con críticas mediocres

Skull and Bones es un juego de piratas, con un importante factor multijugador. Los jugadores exploran el mar a sus anchas, reclutando tripulación, mejorando su barco y luchando contra otros jugadores o bestias marinas. Todo suena bastante bien en papel, y fundamentalmente, el gameplay es lo que se promete.

Resulta que trabajar durante tanto tiempo en un juego, que inició su desarrollo hace mucho, con tecnología diferente a la que existe hoy en día, provoca a que se vea como un juego de aquella época, algo que Ubisoft parecía no haber comprendido hasta el día de su lanzamiento.

Anunciado hace siete años, el multijugador de piratas de Ubisoft , Skull and Bones , que ostentaba un récord por la mayor cantidad de tráileres subidos (con todo lo que se tardó en estrenar), finalmente ha sido estrenado, aunque el recibimiento, por parte de los jugadores y de la crítica no fue el esperado.

Pero la crítica especializada ha estado de acuerdo en que la calidad gráfica del juego no justifica en absoluto los siete años de desarrollo en los que se ha estado desarrollando. Según el sitio web agregador de reseñas Metacritic, el juego cuenta con una puntuación promedio de 64 en sus versiones de PC y Xbox Series X|S.

“Skull and Bones no es el sucesor de Assassin’s Creed 4: Black Flag que muchos parecen desear, y no es muchas de las cosas que la propia Ubisoft dijo que sería en varios momentos de su ilustre historia, pero el RPG marinero que finalmente recibimos sigue siendo sorprendentemente bueno. Navegar por el océano Índico disparando cañones, morteros y gigantescas ballestas a tus enemigos es una experiencia divertida”, comentan desde IGN.

Mientras que para GGRecon, “hay breves ventanas dentro de Skull and Bones en las que puedo ver algunos restos de pasión. Todo lo demás es una faena. Algo previsible, teniendo en cuenta los retrasos y los problemas de desarrollo del juego, pero una decepción al fin y al cabo”.