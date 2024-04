Tales of the Shire: el próximo juego de El Señor de los Anillos será un simulador de vida de hobbit

La licencia de El Señor de los Anillos nos tiene acostumbrados a todo tipo de aventuras en la industria de los videojuegos, desde los exitosos juegos de Sombras de Mordor y Sombras de Guerra, hasta títulos terribles como The Lord of The Rings: Gollum o The Lord of the Rings: Return to Moria.

Pero ninguno se ha comparada hasta ahora con Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, un juego recién anunciado por el estudio Wētā Workshop y Private Division, que resulta ser nada menos que un tranquilo simulador de vida de hobbits, ambientado obviamente en el universo de la Tierra Media.

Personalizaremos nuestro hobbit con una amplia gama de opciones de personaje, y tendremos a nuestra disposición una cómoda casa en el idílico pueblo de Bywater. Podremos personalizar nuestro a hogar a nuestro antojo, con todo tipo de muebles y decoraciones.