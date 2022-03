¡Tendremos nuevo juego de The Witcher! CD Projekt Red anuncia el siguiente paso de la saga del brujo, aunque no ha dado fechas

Este nuevo juego de The Witcher dejará atrás el motor propio de la compañía, REDengine , para comenzar a utilizar Unreal Engine 5 , un potente motor gráfica, propiedad de Epic Games , con quien CD Projekt Red anuncia una alianza estratégica y tecnológica. Así, los desarrolladores de ambas compañías colaborarán en la creación de este nuevo juego de la saga.

Hoy hemos despertado con una de las mejores noticias, CD Projekt Red , la desarrolladora polaca responsable de Cyberpunk 2077 y la saga de The Witcher ha anunciado una nueva entrega de esta última. Aunque la compañía detalla que se trata de una nueva saga, por lo que posiblemente la trilogía anterior haya cerrado completamente las aventuras de Geralt de Rivia.

CD Projekt Red no se encuentra en un momento saludable, tras el batacazo que representó Cyberpunk 2077 , que tardó casi dos años más de trabajo, desde su lanzamiento, para poder tener una versión más estable y ser jugable al menos en PlayStation 5 y Xbox Series X|S . Un juego que significó pérdidas millonarias para el estudio, demandas, y lo que fue peor, la pérdida de la confianza del público, que tenía una alta estima por ellos gracias al trabajo realizado en The Witcher 3: Wild Hunt .

Lamentablemente, el anuncio de este nuevo de The Witcher fue opacado por la propia CD Projekt Red , que utilizó el comunicado para enfatizar la importancia de su alianza con Epic Games y los beneficios que tendrá para ambas compañías, dejando al juego en un plano sumamente secundario. Lo único que fue entregado es un arte conceptual donde vemos un medallón de brujo cubierto de nieve.

Recordemos que el primer tráiler teaser de Cyberpunk 2077 fue mostrado siete años antes del estreno del juego, por lo que no es una locura pensar que este anuncio del nuevo juego de The Witcher se esté haciendo con muchísimo tiempo de anticipación, pues no se ha revelado una ventana de lanzamiento. ¿Podrá CD Projekt Red encontrar la redención y el perdón de sus fans con este nuevo juego?

No se sabe más sobre esta nueva saga de videojuegos inspirados en las novelas de Andrzej Sapkowski. Bien podríamos estar hablando de una nueva entrega con Geralt de Rivia, un juego protagonizado por Ciri, como se ha especulado por años, o una aventura de un personaje completamente nuevo. Lo único seguro es que esta nueva entrega luchará por alcanzar lo que logró el juego anterior, The Witcher 3: Wild Hunt, que dejó la vara demasiado alta, con más de 250 premios de Juego del Año.