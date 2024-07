The First Descendant añade varias correcciones y anuncia dos nuevos personajes que llegarán en agosto

The First Descendant se ha convertido en todo un éxito para su desarrolladora Nexon, pues su jugabilidad, personajes y modelo free to play le ha valido para sumar millones de descargas en todas las plataformas en las que está disponible. La comunidad de jugadores ha mostrado un entusiasmo constante, contribuyendo al crecimiento del juego y a su consolidación en el mercado.

Para mantener arriba los ánimos, Nexon ha lanzado un parche hotfix que ha corregido algunos errores que presentaba el juego, así como optimizaciones y una mejor interfaz en la tienda. Además, añadió al fin la opción de matchmaking público para las Operaciones de Infiltración en modo Difícil, pues antes los jugadores debían llevar amigos o realizarlas solos. Esta actualización ha sido bien recibida por la comunidad, mejorando la experiencia de juego.