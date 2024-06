¡The Legend of Zelda finalmente protagonizado por Zelda! Primer tráiler de “Echoes of Wisdom”

En el Nintendo Direct del 18 de junio, Nintendo sorprendió a todos con el anuncio de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un nuevo juego de la icónica serie en el que, por primera vez en casi cuatro décadas, la princesa Zelda será la protagonista. Este innovador título coloca a Zelda en el centro de la acción, ocupando el papel que tradicionalmente ha sido de Link, marcando un hito significativo en la historia de la franquicia.

Esta entrega representa un cambio radical en la narrativa de la saga, ya que desde 1986, los jugadores han seguido las aventuras del héroe Link en su misión de rescatar a la princesa Zelda y salvar Hyrule. Echoes of Wisdom se convierte así en el primer juego principal de la serie en el que Zelda asume el rol de heroína, respondiendo al deseo de los fanáticos de ver un mayor protagonismo femenino en los juegos de aventuras.

El tráiler de anuncio reveló una estética que recuerda a The Legend of Zelda: Link’s Awakening, con un estilo artístico vibrante y colorido que sitúa a los jugadores en un Hyrule lleno de vida y misterio. Este estilo familiar sugiere que Echoes of Wisdom comparte el mismo universo que Link’s Awakening, ofreciendo continuidad y profundizando la narrativa del mundo de Zelda.