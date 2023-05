The Lord of the Rings: Gollum estrenó hoy, brutalmente destrozado por la crítica especializada

Tras cuatro años de desarrollo, el título basado en las obras de Tolkien, The Lord of the Rings: Gollum de Daedalic Entertainment y Nacon sale hoy a la venta para PC, PlayStation y Xbox. El equipo desarrollador, con base en Hamburgo, está actualmente sufriendo de terribles críticas por parte de la prensa especializada y los jugadores. Carsten Fichtelmann, director ejecutivo de Daedalic Entertainment, mencionó, por motivo del estreno: “nuestro juego es fiel al universo creado por el profesor Tolkien, por lo que estamos muy orgullosos. Esta aventura narrativa es una delicia para todos los fans de El Señor de los Anillos y los jugadores pueden esperar encontrarse tanto con caras nuevas como con viejos amigos”.

The Lord of the Rings: Gollum es una aventura narrativa de acción ambientada en el mundo de las novelas. Es un peligroso viaje en el que los jugadores asumen el rol de Gollum, persiguiendo lo único valioso para él. Trepa, salta y ábrete paso sigilosamente para sortear peligros o llegar a lugares ventajosos. Gollum es hábil y astuto, y está desgarrado por una doble personalidad. Dependerá del jugador decidir si cede ante el lado más oscuro de Gollum o confiar en la insinuación más amable de Sméagol. Viaja desde las profundidades de Mordor hasta el hermoso reino de los elfos del bosque y conoce a personajes fascinantes, tanto conocidos como nuevos, en una historia impregnada de la tradición de la Tierra Media.