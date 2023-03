Tras cuatro años, le di una oportunidad a Fallout 76; no es bueno, pero no es un juego terrible como antes

Las sospechas de todos se volvieron una realidad cuando el juego se estrenó en noviembre de ese mismo año. Fallout 76 era un juego incompleto, roto, con servidores deficientes, calidad visual mediocre y una falta completa de motivación para jugar. A diferencia de The Elder Scrolls Online , en este juego no existían NPC, y solo unos pocos robots se podían encontrar en la Virginia postapocalíptica.

Desde que Bethesda anunció Fallout 76 , allá en mayo de 2018, la decepción se hizo notar en el rostro de los fans de la franquicia, pues esperaban que la siguiente entrada de la franquicia fuera un hipotético Fallout 5 , luego del éxito de Fallout 4 ―lanzado en 2015―, y sin embargo, lo que la empresa presentó fue un juego multijugador en línea que no lograba convencer del todo.

Cuatro años y cientos de parches, actualizaciones y expansiones después, podemos decir que Fallout 76 encontró la redención, quizás no al nivel de No Man’s Sky, pero es cierto que ya no es la basura incomible que fue en su día de estreno. Ahora bien, se estarán preguntando, ¿realmente vale la pena jugar Fallout 76? La respuesta dependerá de múltiples factores.

Si no estás familiarizado con la franquicia, aléjate de este juego, aunque te gusten los juegos de supervivencia, hay varias opciones muchísimo mejores. Ahora, si eres fan de Fallout, encontrarás que este título es casi un recolor de Fallout 4, pero ubicado en otro mapa y con algunas mecánicas nuevas, que fueron renovadas para la modalidad multijugador del juego.

Visualmente, el juego es de pena ajena, Fallout 4 se ve mejor. La optimización, independientemente de tu plataforma y la conexión del servidor, es muy mala y algunos bugs incluso pueden arruinarte misiones completas. El juego se puede disfrutar en cierta forma, si te gusta recolectar y disparar, pero para algo más de supervivencia, lo cierto es que el juego, y su economía interna, te harán la vida imposible.