Videojuegos relacionados con el deporte sin ser deportivos

La relación entre los videojuegos y el deporte ha sido estrecha desde los mismos orígenes de esta forma de entretenimiento digital. De hecho, aunque se discute cuál es considerado el primer videojuego de la historia, uno de los principales candidatos es Tennis for Two, que simulaba una partida de este deporte. Después llegaron Pong, la serie de juegos EA Sports FIFA y muchos más. No obstante, hay ocasiones en las que un videojuego no necesita adaptar ningún deporte en concreto para rendir homenaje a este mundo. Por eso, hoy veremos algunos ejemplos en los que otros géneros se han acercado al deporte, ya sea por sus protagonistas o por las mecánicas de algunas misiones secundarias.

Shaq Fu: A Legend Reborn

Alrededor de los años 90, cuando los juegos de arcade estaban en auge, todo el mundo quería su propio Street Fighter II. Tal vez fue debido a esto que Shaquille O’Neal, el famoso jugador de la NBA, terminó protagonizando Shaq Fu. Se trataba de un juego de lucha, con grandes dosis de fantasía y acción, en el que el bueno de Shaq aparecía como principal personaje seleccionable.

El juego, aunque no tuvo el éxito esperado, sí perduró en la memoria de los fans. Por eso, en 2018 apareció Shaq Fu: The Legend Reborn. Al igual que su predecesor, se trata de un juego de acción, aunque su jugabilidad se ha enfocado más hacia el género beat ‘em up. Shaquille O’Neal ha regresado, por supuesto, y ahora puede correr, golpear y encadenar combos para derrotar a sus enemigos.

Vinnie Jones Roulette

La industria de los casinos en línea pone a disposición de sus usuarios una gran cantidad de juegos. Descubre la ruleta en vivo, junto a otras modalidades, o juega a las diferentes máquinas tragamonedas que encontrarás en estas plataformas. No obstante, si lo que buscas es un título que guarde relación con el mundo del deporte, puedes probar Vinnie Jones Roulette. Se trata de una completa y espectacular aplicación que nos permite jugar a la ruleta con un crupier muy especial, el exfutbolista británico que da nombre al juego. Este actuará como maestro de ceremonias y como crupier, y hará comentarios mientras apostamos y esperamos a ver el resultado de cada tirada.

Grand Theft Auto V

Todos sabemos que la saga Grand Theft Auto no tiene mucho que ver con el mundo del deporte. Sí, hay conducción, pero no se trata de carreras de Fórmula 1, precisamente. No obstante, al ser juegos donde se da al jugador una gran libertad de movimiento, es habitual que la ciudad ofrezca más actividades a realizar, además de las delictivas.

El quinto título de la serie, pues, amplió el abanico de opciones deportivas. De este modo, el jugador puede jugar a los dardos, pero también tiene la posibilidad de llevar a cabo otras actividades. Algunas de las más llamativas son jugar al golf o al tenis, momentos en los que el juego se convierte en un verdadero simulador. Asimismo, existe una misión que nos permitirá disputar las tres pruebas del triatlón.

Por supuesto, existen más ejemplos de juegos en los que encontraremos estos momentos deportivos, o en los que algún deportista famoso hace alguna aparición. No obstante, es mejor descubrir estos momentos por uno mismo y, sobre todo, disfrutarlos jugando.