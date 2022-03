Yare yare daze: JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R con 50 personajes jugables, llega este año para todas las plataformas

La última vez que tuvimos un título íntegro de esta franquicia fue en 2016, con el título de luchas JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven , desarrollado por CyberConnect2 y distribuido por Bandai Namco , y esta misma dupla la que, en 2013, nos había entregado JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle , juego que, a diferencia de su sucesor (que permite moverse por un gran mapa), mantenía un estilo de lucha en 2D.

Cuando hablamos de cultura de anime es imposible no mencionar a JoJo’s Bizarre Adventure , del mangaka Hirohiko Araki, que se ha mantenido relevante desde su lanzamiento hace poco más de 30 años. Y como bien sabemos, el mundo de los videojuegos y el del anime se llevan bastante bien, por lo que esta aclamada obra se ha visto digitalizada unas cuantas veces.

Y es justamente este título el que recibirá una remasterización, pues la última vez que lo vimos fue en exclusiva para la PlayStation 3 . Durante el último evento de State of Play , de PlayStation , Bandai Namco reveló JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R , que supone varias mejoras al juego sobre el que está construido, como ser un aumento de personajes jugables, que anteriormente eran 41, pasando a ser 50.

Bandai Namco también nos ha adelantado que el juego contará con distintos modos de juego, entre los cuales podremos encontrar un modo arcade para un solo jugador, y un modo multijugador online. Hasta el momento, lamentablemente no se ha confirmado si el juego contará con multijugador local, para pelear con tus amigos en la misma consola con dos controles, cosa muy criticada de JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven, que no contaba con esa opción.

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R espera su estreno para este otoño de 2022. El título estará disponible para las consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Esta remasterización supone el regreso de los JoJo’s a los videojuegos con un título propio, pues recordemos que, por lo menos, Jotaro, DIO y Giorno aparecieron en el desastroso Jump Force, estrenado en 2018.