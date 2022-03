Perú se aferra a su sueño de ir a Qatar 2022, jugará el repechaje y dejó a Colombia y Chile fuera para que lo vean por TV

MARCADORES FINALIZADOS:

Perú vs Paraguay (2-0)

Ecuador vs Argentina (1-1)

Venezuela vs Colombia (0-1)

Chile vs Uruguay (0-1)

Bolivia vs Brasil (0-4)

TERMINA LA ELIMINATORIA: Perú consiguió el último boleto para el repechaje y se enfrentará a Australia o Emiratos Árabes. Los otros clasificados por parte de Conmebol son Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador.

Colombia y Chile quedaron al margen, lucharon hasta la última jornada, pero tendrán que ver el Mundial por TV.

90+3’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL de Ecuador, el combinado tricolor le empató a Argentina con gol de Enner Valencia.

90+1’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL de Brasil, Richarlison marca su segundo de la noche y los cariocas ya ganan 0-4.