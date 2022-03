$!Capitán de Panamá no se confía de la Selección de Honduras y cree que al no convocar a futbolistas claves, la vuelve más peligrosa

La selección de Honduras viaja a Panamá sin la presión de tener que buscar una clasificación al mundial o repesca debido a que una desastrosa eliminatoria la dejó fuera de manera precoz que le costó a mitad del proceso el puesto al uruguayo Fabián Coito.

Ahora la Bicolor, de la mano de Hernán “Bolillo” Gómez, busca cerrar dignamente con la presión para el DT colombiano de conseguir su primera victoria, pues desde que asumió el puesto, solo conoce las derrotas.

Para este compromiso Honduras se ha permitido la posibilidad de no hacer uso de Alberth Elis, Antony Lozano y Deiby Flores, tres jugadores que participan en Europa y sus clubes solicitaron su no convocatoria para enfocarse en sus ligas locales tomando en cuenta que no hay nada importante en disputa.