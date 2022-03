Uruguay y Ecuador clasifican, Chile casi fuera por goleada de Brasil; Colombia y Perú se aferran al repechaje de Qatar 2022

Marcadores de la jornada

Colombia vs Bolivia: 3-0

*Luis Díaz rompió la mala racha que tenía la escuadra cafetera y puso a ganar los de Rueda contra los bolivianos al minuto 39. Miguel Borja al 72 marcó el segundo. El tercero fue obra de Matheus Uribe.*



Paraguay vs Ecuador: 3-1

*Al minuto 9, Robert Morales puso a ganar a la Albiroja contra loa tricolor. Al 45+6 Hincapie marcó autgol. Aumentó la goleada Miguel Almirón al 54*



Brasil vs Chile: 4-0

*La escuadra carioca está dejando muy complicada a Chile. Neymar y Vinicius anotaron en los minutos 44 y 45 para los brasileños. Coutinho hizo el tercero de penal. Richarlison culminó la goleada.*

Uruguay vs Perú: 1-0

*De Arrascaeta al 42 puso a ganar a la celeste y la está metiendo al Mundial*