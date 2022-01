¡Llega el VAR a Honduras! En los juegos eliminatorios de local de la Selección Nacional se estrena el videoarbitraje en Concacaf

¿CUÁNTO VALE SU USO Y QUIÉN LO PROVEERÁ?

Usar el VAR no es barato. Para su uso, cada país debe invertir hasta 5 millones de dólares si quiere adquirir el equipo, pues únicamente las ligas que son económicamente fuerte lo pueden usar. En Concacaf únicamente México, Estados Unidos y Canadá lo han implementado en sus ligas. Centroamérica todavía está lejos de tener acceso.

En el caso de los encuentros eliminatorios donde se usará. En el estadio Olímpico será instalado por la empresa MediaPRO, multinacional que es la dueña de los derechos de televisión de los encuentros de Concacaf y será la que proveerá el equipo para estos duelos eliminatorios del 27 y 30 de enero en San Pedro Sula.

La Selección de Honduras que ahora dirige el técnico colombiano, Hernán “Bolillo” Gómez, y que marcha última en Concacaf, recibe a El Salvador el 27 de enero y a Canadá el 30 del mismo mes. El VAR también estará presente en el estadio Custatlán de El Salvador, Nacional de Costa Rica y Rommel Fernández de Panamá por lo que se moverá el equipo por toda la región centroamericana.

Solo Jamaica será el que requiera el traslado de las unidades móviles vía marítima o aérea, porque al resto de los países se puede llegar por carretera desde alguno de los tres países de Norteamérica.

La empresa española MediaPro es la que también fue contratada por la Federación Mexicana de Futbol para tener VAR en la Liga MX, donde de los 17 estadios del máximo circuito, solo el de Tijuana cuenta con un cuarto especial para el VAR.

El resto se ejecuta desde una cabina dentro de unas camionetas, también conocidas como unidades móviles, colocadas en las inmediaciones de los estadios, situación que será similar en las sedes de la eliminatoria.

PRÓXIMAS FECHAS ELIMINATORIAS

27 de enero 2022

(Kingston) Jamaica vs México

(Columbus) Estados Unidos vs El Salvador

(San Pedro Sula) Honduras vs Canadá

(San José) Costa Rica vs Panamá

30 de enero 2022

(Ontario) Canadá vs Estados Unidos

(Ciudad de México) México vs Costa Rica

(Ciudad de Panamá) Panamá vs Jamaica

(San Pedro Sula) Honduras vs El Salvador

02 de febrero 2022

(Kingtson) Jamaica vs Costa Rica

(Minnesota) Estados Unidos vs Honduras

(San Salvador) El Salvador vs Canadá

(Ciudad de México) México vs Panamá