‘Tato’ Martino hace caso omiso a las críticas del ‘Piojo’ Herrera con México: “Mi labor es pensar en el equipo”

El entrenador de México, Gerardo Martino, respondió a las críticas del ‘Piojo’ Herrera sobre su condición de salud, capacidad para continuar al mando de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de mi retina, el procedimiento tiene un parte que consiste en ponerte una burbuja de gas, mientras esa burbuja no se disuelve, no estoy posibilitado de subir a un avión, por el tema de la presión. No subo a un avión desde el inicio de año”, soltó en conferencia de prensa.

Y agregó: “Mi labor es pensar en el equipo, todo lo demás está fuera de mi alcance, trato de concentrarme con los jugadores en lo que podemos resolver de las puertas para adentro”.

“Nosotros siempre decimos que la confianza de los futbolistas vienen de gran parte de sus clubes, los muchachos que están en esa tarea, van en franca evolución, podemos trabajar la definición, pero tenemos una cuestión que no solo nos pasa en los últimos 25 metros; es el desmarque, la tranquilidad, el último pase, sí son muchos los últimos pases donde no acertamos en la habilitación o la recepción, es un cúmulo de cosas, no se trata solo de meter la pelota dentro del arco”, añadió.

Finalmente, el estratega dejó y puso en manifiesto el rendimiento del equipo en los últimos partidos, debido a la falta de gol.