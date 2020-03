GTA VI y la posible participación de Jorge Consejo

Tras el éxito de su quinta entrega, todos los fans de esta franquicia se han estado preguntando, cuándo saldría el esperado anuncio de GTA VI, y pese a esta demora se han tomado la tarea de buscar pistas acerca de este.

Son muchas las expectativas que existen respecto a Grand Theft Auto VI, por lo que, luego de que comenzará el rodaje de su trailer de presentación al parecer se revelo una posible participación.

Jorge Consejo en GTA VI

Y es que el nombre de Grand Theft Auto VI apareció en el currículo del actor profesional Jorge Consejo, el documento refleja que el actor ha prestado su voz al personaje "The Mexican", un rol desempeñado en 2018 para Rockstar Games, de acuerdo al documento.

Aunque esto no ha sido confirmado por Rockstar Games el actor Jorge Consejo no lo desmiente, tras recibir varias preguntas al respecto a esto en sus redes sociales, en su Twitter mencionó que no tiene permitido hacer comentarios de ciertos proyectos.

“Queridos amigos: si bien leo todos vuestros mensajes, por favor tened en cuenta que, debido a estipulaciones de los contratos, a veces no tengo permitido hacer comentarios de ciertos proyectos”, dice en su publicación.



Publicación de Jorge Consejo tras las preguntas de los fans por su participación.

Por ende los fans estan a la espera del anuncio oficial de Rockstar, pero por el momento han aceptado la idea y les agranda sus espectativas por el juego.