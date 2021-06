Alarma en Holanda rumbo a la Eurocopa: De Ligt tiene dolencias en los aductores  

El defensa Matthijs De Ligt dejó el entrenamiento de la selección holandesa, este sábado en la ciudad portuguesa de Faro, quejándose de dolores en los aductores y poniendo en duda su participación en la Eurocopa (11 de junio - 11 de julio), informó la agencia ANP.



El jugador de la Juventus, de 21 años, dejó prematuramente la sesión, cojeando y sujetándose el muslo izquierdo.



"Matthijs se queja de los aductores desde el viernes. Deberá pasar exámenes médicos para evaluar la gravedad de su lesión", declaró el seleccionador Frank De Boer, la víspera de un último partido de preparación frente a Georgia, el domingo en Enschede.



Una baja de De Ligt sería una muy mala noticia para los "Oranje", que deben dejar de contar ya con otro defensa, su capitán Virgil van Dijk.



El central del Liverpool se lesionó gravemente en una rodilla el año pasado.



Otro defensa, Daley Blind, lesionado en un tobillo en marzo pasado, se ha restablecido, pero está corto de ritmo y no ha jugado desde entonces.



La línea trasera de Holanda es la principal preocupación de De Boer, que debe afrontar también la baja de su guardameta titular, Jasper Cillessen, que dio positivo al covid-19 en el inicio de la campaña de preparación.



En el amistoso frente a Escocia (2-2) el miércoles, su sustituto Tim Krul, no pareció tranquilizar a los hinchas, al punto que De Boer podría decidirse a titularizar al veterano Maarten Stekelenburg (38 años) para el inicio de la Eurocopa.



Holanda inicia la competición el 13 de junio frente a Ucrania. Sus otros rivales en el Grupo C son Macedonia del Norte y Austria.