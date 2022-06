¡Duro momento! Joan Laporta revela el estado de Piqué luego de separarse con Shakira: “Está sufriendo por ella”

“Piqué está sufriendo mucho. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano. Es uno de los capitanes, tiene mucha suerte y nos ha dado mucho como equipo”, ¡comentó Laporta para las famosas revistas Hola! y Caras.

El presidente del Barcelona invitó a los aficionados a que apoyen a Piqué en este momento complicado de su vida, de quien asegura que es gran persona.

Lo tildan de odioso: El apodo que el entorno de Gerard Piqué le puso a Shakira tras su separación

“Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y tenemos que ayudarlo”, finalizó.