Georgina Rodríguez desvela cómo vivía antes de conocer a Cristiano Ronaldo: su apartamento era un trastero

Netflix estrenará el próximo 27 de enero el documental de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, quien ha estado promocionando dicho material a través de sus redes sociales.

Georgina delata lo que tiene prohibido hacer Cristiano Ronaldo

La modelo española con raíces argentinas publicó un pequeño video en Instagram donde revela cómo fueron sus primeros días en Madrid y lo complicados que fueron.

Georgina, de 27 años, admitió que no podía alquilar un apartamento con comodidades en la capital de España porque el dinero no le alcanzaba para llegar a fin de mes y terminó viviendo en un piso que servía para guardar diferentes objetos que ya no se usaban.

‘‘Mi llegada a Madrid fue tremenda. Estuve buscando un montón de pisos baratos, que costaban alrededor de 300 euros al mes y acabé en un piso que había sido un trastero. Hacía mucho frío en invierno y un calor abrasador en verano”, cuenta Rodríguez en un adelanto de su documental.