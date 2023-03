Joana Sanz no se contuvo y ataca a Dani Alves: “Perdió las formas engañándome mientras mi madre moría”

“El lugar y las formas las perdió él engañándome mientras mi madre se moría”, respondía Joana, muy segura de su decisión. “Déjame recordarte que él me traicionó. Si leyeras bien lo que escribí. Lo dije claramente... Estoy y estaré, pero de otra forma”, añade.

“El amor no te es infiel en los momentos más difíciles. El amor de verdad respeta y no engaña. Creo que deberías de revisar tus valores y los de tu ‘matrimonio’. Odio y rencor no deberían existir. Nunca he tenido este tipo de sentimientos horribles en mi corazón. Eso envenena, te daña a ti mismo”, señaló más tarde la modelo.

“Hay que llenarse de sentimientos bonitos, de recuerdos bonitos y de perdonar lo que nos hizo daño. Esa es la forma de continuar, leve y con buenas energías. Todo pasa. La vida continúa. No nos podemos rendir ante las adversidades”, cerró Sanz.