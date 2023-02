El contundente comunicado de Joana Sanz, la esposa de Dani Alves, sobre los rumores de la supuesta ruptura

Joana Sanz compartió capturas de la noticia y aseguró: ‘‘Está claro que si no tienen noticias, las inventan’’, añadiendo el emoji de risas.

”Pero qué estás diciendo!!!. Falso”, agregó la esposa del brasileño para luego dejar un contundente comunicado en donde dice que cuando tenga que decir algo, lo dirá por medio de cuenta oficial.

“Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo no he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales”, manifestó.

”Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado”, sentenció la esposa de Alves.