Se había arrepentido: así fue como Piqué intentó volver con Shakira mientras estaba con Clara Chía

Shakira y Bizarrap estremecieron las redes sociales y la industrial musical con la Sesión 53, una canción llena de indirectas para Gerard Piqué y su actual pareja, la joven Clara Chía.

La reacción de Clara Chía tras la nueva y polémica canción de Shakira

La colombiana dice en una estrofa que “yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”. Esta frase levantó sospechas sobre que el exjugador del Barcelona habría intentado regresar con la artista tras haber roto su relación.

Ahora, Jordi Martin, colaborador del programa ‘El Gordo y la Flaca’, informa que Piqué intentó reconciliarse con Shakira mientras estaba con Clara Chía, pero no lo consiguió y luego se oficializó la mediática ruptura.

Por fuentes cercanas a la propia Shakira y Gerard, decidieron terminar su relación en abril de 2022, dos meses antes de que se hiciera público, tras descubrirse que le estaba siendo infiel con la joven de 22 años.