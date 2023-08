Wanda Nara confirma su enfermedad y la reacción de Icardi: “Me voy a morir y no me lo dicen”

La influencer no lo difundió como suele ser habitual a través de su cuenta de Instagram, sino que lo hizo en una plática amena con el comunicador Ángel de Brito.

“Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico. Entraban enfermeras llorando”, revela Wanda. Incluso, llegó a decirle a Icardi: “Me voy a morir y no me lo dicen”.

“En ese momento entré en pánico por no saber qué me estaba pasando, por los chicos... Se te cruza todo por la cabeza. Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida”, relata la argentina.