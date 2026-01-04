Bota de Oro 2026: Brasileño se luce y presiona a Mbappé, Haaland y Harry Kane

El delantero del Real Madrid ve como se le acercan los competidores por la Bota de Oro 2025 - 2026, el máximo goleador de Europa en la temporada.
Así está la tabla de los goleadores en Europa.
NÚMERO 15: Leo Walta, mediocentro ofensivo finlandés, tiene 16 goles con el IK Sirius y la cantidad de 24 puntos.
NÚMERO 14: Franculino Djú, bisauguineano que juega de delantero en el Midtjylland, tiene 16 goles y la cantidad de 24 puntos.
NÚMERO 13: Franculino Djú, Nahir Besara es un futbolista sueco que juega en la demarcación de centrocampista para el Hammarby, tiene 17 goles y la cantidad de 25.5 puntos.
NÚMERO 12: Kasper Hogh, es un futbolista danés, que juega de delantero en club F. K. Bodø/Glimt, tiene 17 goles y la cantidad de 25.5 puntos.
NÚMERO 11: Vangelis Pavlidis, es un futbolista griego que juega en la demarcación de delantero para el Benfica, tiene 17 goles y la cantidad de 25.5 puntos.
NÚMERO 10: Klaemint Olsen, es un futbolista feroés que juega en la demarcación de delantero para el NSÍ Runavík, tiene 26 goles y la cantidad de 26 puntos.
NÚMERO 9: Ibrahim Diabaté, es un futbolista profesional marfileño que juega como delantero en el club GAIS, tiene 18 goles y la cantidad de 27 puntos.
NÚMERO 8: Daniel Karlsbakk, es un futbolista profesional noruego que juega como delantero en el club Sarpsborg, tiene 18 goles y la cantidad de 27 puntos.
NÚMERO 7: August Priske, es un futbolista profesional danés que juega como delantero en el club Djurgårdens, tiene 18 goles y la cantidad de 27 puntos.
NÚMERO 6: Ayase Ueda, es un futbolista japonés que juega de delantero en el Feyenoord de la Eredivisie de los Países Bajos, tiene 18 goles y la cantidad de 27 puntos.
NÚMERO 5: Igor Thiago, es un futbolista brasileño nacionalizado búlgaro. Juega de delantero centro y su equipo actual es el Brentford, este fin de semana marcó un triplete en la Premier League y ahora tiene 14 goles y la cantidad de 28 puntos.
NÚMERO 4: Darko Lemajić, es un futbolista profesional serbio que juega como delantero en el club letón RFS en, tiene 28 goles y la cantidad de 28 puntos.
NÚMERO 3: Kylian Mbappé, el delantero francés del Real Madrid está lesionado y no tuvo acción este fin de semana en la Liga de España, tiene 18 goles y la cantidad de 36 puntos.
NÚMERO 2: Erling Haaland, el delantero del Manchester City se fue en blanco este fin de semana en la Premier League, tiene 19 goles y la cantidad de 38 puntos.
NÚMERO 1: Harry Kane, el delantero del Bayern Múnich no ha tenido actividad en 2026 por vacaciones de invierno, tiene 19 goles y la cantidad de 38 puntos.