Colonia Los Robles estrena moderna cancha de fútbol sintética entregada por Condepor

La cancha se convierte en un punto de encuentro para la comunidad, fomentando valores como el trabajo en equipo, el respeto y la convivencia pacífica.
¡Quedó bonita! Condepor, a través de Mario Moncada, entregó una cancha sintética en Colonia Los Robles de Tegucigalpa.
La colonia Los Robles vivió una jornada histórica con la inauguración de su nueva cancha de fútbol sintética, una obra que transforma por completo el parque comunitario del sector y fortalece la práctica deportiva local.
El proyecto fue entregado como parte del compromiso del Gobierno de la República con la recuperación y dignificación de los espacios públicos destinados al deporte y la sana convivencia.
La presidenta Xiomara Castro cumplió así una promesa realizada a los habitantes de la colonia, brindándoles una infraestructura moderna y funcional para el disfrute de toda la comunidad.
La obra fue inaugurada en un acto especial y entregada oficialmente a los pobladores por el comisionado de CONDEPOR, Mario Moncada, quien resaltó la importancia de invertir en el deporte comunitario.
La nueva cancha cuenta con grama sintética de última generación, iluminación LED que permite su uso nocturno y graderías adecuadas para el público asistente.
Además, el espacio fue equipado con cerco perimetral, garantizando mayor seguridad para los usuarios y mejor organización durante las actividades deportivas.
Esta moderna infraestructura permitirá a niños y jóvenes del sector desarrollar sus habilidades futbolísticas en un entorno digno y seguro.
Asimismo, los adultos de la colonia podrán hacer uso del espacio para actividades recreativas y eventos comunitarios que promuevan la integración social.
Los vecinos de Los Robles expresaron su agradecimiento por la culminación de este proyecto, el cual era una necesidad sentida desde hace varios años.