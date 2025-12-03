La constelación de estrellas que estarán presentes en el sorteo del Mundial 2026

2025-12-03
    Celebridades de Hollywood y cantantes van a sobresalir con su presencia en el sorteo del Mundial 2026 de este viernes 5 de diciembre.
    El sorteo del Mundial 2026 está listo para convertirse en uno de los eventos más espectaculares del año... y no solo por el fútbol. Este viernes, el Kennedy Center de Washington D.C. se transformará en una alfombra roja digna de Hollywood.
    La FIFA quiere show, glamour y una presentación capaz de atraer a las masas, y por eso reunió a un elenco que mezcla moda, música, televisión y comedia.
    La supermodelo y productora ganadora del Emmy Heidi Klum será una de las anfitrionas. Vuelve a presentarse en una ceremonia mundialista 20 años después.
    El legendario tenor italiano Andrea Bocelli, conocido por su potencia vocal y alcance mundial.
    El icono del pop británico Robbie Williams, también está confirmado para la gala del sorteo.
    Actuará la famosa cantante estadounidense Nicole Scherzinger en el gran evento internacional.
    Para cerrar con broche de oro, el clásico grupo disco Village People interpretará su himno emblemático "Y.M.C.A.", llevando la fiesta al cierre del evento.
    La gala tendrá también al carismático cómico y actor Kevin Hart, cuya energía promete darle humor y dinamismo al evento.
    A ellos se une el actor y productor Danny Ramírez, quien aportará el "sello de Hollywood" al sorteo.
    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará presente, mientras millones de personas seguirán en vivo la ceremonia que da inicio al último tramo rumbo al verano de 2026.
    Entre estrellas, música en vivo y un escenario icónico de la capital estadounidense, el sorteo del Mundial 2026 se perfila más como una premiere cinematográfica que como un tradicional acto de protocolo.
    FIFA quiere marcar territorio en su llegada al mercado estadounidense, y qué mejor forma que hacerlo abrazando el estilo Hollywood: luces, cámaras... y fútbol.
    El sorteo de la FIFA para conocer los grupos del Mundial 2026 comenzará desde las 11 de la mañana, horario hondureño, este viernes 5 de diciembre.
    Así están los bombos del sorteo de grupos del Mundial 2026 previo a realizarse el sorteo.
    La constelación de estrellas del fútbol se darán cita desde junio en el Mundial 2026.