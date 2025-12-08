Imágenes: Messi, Antonela y Beckham presentes en el festejo privado de David Ruiz tras ganar el Inter Miami la MLS

Inter Miami se coronó campeón y el mediocampista hondureño forma parte de la plantilla.

    Inter Miami derrotó 3-1 al Vancouver Whitecaps en la gran final de la MLS 2025 coronándose campeón por primera vez del torneo.
    Y en la plantilla del Inter Miami milita el hondureño David Ruiz quien celebró en el Chase Stadium junto a su familia.
    El hondureño mostró imágenes privadas en sus redes sociales donde celebra el título de la MLS y en una de ellas con Lionel Messi.
    David Ruiz junto a su hermano Antonel en los festejos junto a la copa de la MLS.
    Dentro del camerino compartiendo con todas las figuras del conjunto de Miami.
    Alba Ochoa, madre del mediocampista, también se hizo presente en la gran coronación.
    Una de las fotos oficiales que compartió David Ruiz junto a la plantilla del Inter Miami con la copa de la MLS.
    Los canteranos del Inter Miami celebrando su primer título como profesionales.
    David Ruiz lució feliz, lastimosamente tuvo dos lesiones graves en la temporada 2025 que lo marginaron gran parte.
    Alba Ochoa, oriunda de La Ceiba, compartiendo con la esposa de Lionel Messi, Antonela Rocuzzo.
    Toda la familia Ruiz-Ochoa junto al inglés David Beckham, uno de los dueños del Inter Miami.
    El Inter Miami celebró por todo lo alto la obtención de su primer título oficial en la MLS.
    Lionel Messi compartió con su esposa y tres hijos en el césped del Chase Stadium tras ser campeón.
    El mismo Lionel Messi también compartió imagen junto al entrenador Javier Mascherano.
    Y junto a las leyendas de la institución, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.
    Los empresarios y dueños del club entregando la copa inolvidable de Messi en la MLS.