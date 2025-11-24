Mundial 2026: Restos humanos son encontrados cerca de estadio sede de United

Preocupante y aterrador: Se reportó dantesco hallazgo de bolsas con cadáveres cerca de un estadio donde se disputarán partidos de fútbol del próximo Mundial 2026.
Preocupante y aterrador: Se reportó dantesco hallazgo de bolsas con cadáveres cerca de un estadio donde se disputarán partidos de fútbol del próximo Mundial 2026. Fotos redes sociales.
El Estadio Akron —que será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y cuyo nombre cambiará a Estadio Guadalajara, se encuentra rodeado por al menos tres fosas clandestinas ubicadas en un radio de 20 kilómetros.
El hallazgo de restos humanos en zonas aledañas al Estadio Akron en el municipio Zapopan, sede del Mundial de Futbol 2026, se ha convertido en uno de los casos más graves y persistentes de la crisis forense y de desapariciones en Jalisco.
De acuerdo con los colectivos de búsqueda que trabajan en el área desde 2022, al menos 456 bolsas con restos humanos han sido localizadas en los últimos años en distintos puntos cercanos al inmueble mundialista, con descubrimientos que continúan hasta la fecha.
José Raúl Servín García, integrante del colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”, confirmó la cifra y explicó que los hallazgos más recientes se registraron en septiembre de 2025 durante labores de excavación que realizan familiares de personas desaparecidas con acompañamiento de autoridades:
“Estamos ascendiendo a 456 bolsas, más o menos, pero es en las cercanías del estadio Akron, que es el próximo estadio que va a ser mundialista, desgraciadamente, pues es una pena que vaya a ser mundial aquí y haya tanta maldad”, señaló en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.
Uno de los puntos donde se ha concentrado la mayor parte de los hallazgos es la zona conocida como Las Agujas, donde trabajadores de una constructora encontraron 290 bolsas mientras edificaban un fraccionamiento.
Servín relató que los colectivos acudieron al día siguiente del reporte y localizaron más restos: “Ellos hicieron el levantamiento en su zona y concluyeron los trabajos; nosotros acudimos al día siguiente y encontramos tres bolsas de inmediato; de ahí en adelante seguimos trabajando hasta contabilizar casi 300 bolsas solo en ese sitio”.
Además de Las Agujas, otros hallazgos han ocurrido en distintas zonas de Zapopan y Tlaquepaque. Servín detalló que en un panteón cercano al estadio se encontraron 130 cuerpos; mientras, en Nextipac y Plan de la Noria se localizaron 89 bolsas entre 2018 y 2022. Foto tomada por Fernando Carranza .
Los restos recuperados muestran un amplio rango temporal y de condiciones. Según los buscadores, las bolsas contienen “cuerpos completos, cuerpos seccionados y osamentas”, con algunos restos pertenecientes a personas fallecidas hace menos de un año y otros correspondientes a casos de 2018, 2020 y 2022.
Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en número de personas desaparecidas, con 14,095 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Durante años encabezó la lista, pero recientemente fue superado por el Estado de México.
Denuncia: Los buscadores han cuestionado la posible intención de las autoridades estatales de acelerar o dar por concluidos los trabajos en las fosas antes de la llegada del Mundial, evento para el cual el estadio Akron será sede.
Anuncian que ya se van a terminar, pero es mentira; quieren agilizar todo para que, cuando llegue el Mundial, todo parezca normal”, sostuvo Servín.
Incluso acusó que se han retirado fichas de búsqueda de personas desaparecidas en zonas cercanas al estadio “para que los visitantes no se den cuenta de la magnitud del problema”.
Servín García también cuestionó la falta de seguimiento por parte del gobierno federal. “Desgraciadamente nos han dado la espalda... definitivamente pues ya nos dejaron en el olvido”, afirmó para después señalar que reuniones previas no tuvieron continuidad.
El estadio de las Chivas se volvió tendencia debido a que se encontraron restos humanos cerca del inmueble.
La localización de cuerpos humanos cerca del Estadio Akron evidencia la crisis forense. A meses de que inicie la Copa del Mundo 2026 en México, los colectivos en Jalisco acusan que existe una falta de respuesta efectiva por parte del gobierno estatal y federal para atender la magnitud del problema.
A pesar de la gravedad de los hallazgos de restos humanos cerca de la casa de las Chivas, el Estadio Akron se mantiene como sede oficial del Mundial 2026, donde se disputarán varios partidos de la fase de grupos, además de algunos juegos del repechaje para la Copa Mundial.
En total, el Estadio Akron será sede de 4 partidos del Mundial 2026, a pesar de los hallazgos de restos humanos en zonas aledañas al inmueble.
