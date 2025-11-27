Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi

2025-11-27
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    1 / 16

    Con un gol de Anísio Cabral, una de las sensaciones del torneo, Portugal ganó 1-0 a Austria en la final del Mundial Sub-17 de Qatar y se proclamó, este jueves 27 de noviembre, campeona de la categoría por primera vez en su historia.

     Kevyn Oseguera
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    2 / 16

    José Murinho tiene una joya en el filial del Benfica. A sus 17 años, Anísio ha demostrado durante toda la Copa del Mundo que en cualquier momento podría dar el salto a la elite. No sería extraño que en breve empezara a gozar de alguna oportunidad de quien un día fue entrenador del Real Madrid.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    3 / 16

    Portugal con el 1-0 fue suficiente para vencer a la cenicienta del torneo como Austria que llegó a su primera final en la historia de torneos FIFA y eso le pesó.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    4 / 16

    La imagen promocional con la que FIFA proclamó a Portugal campeón del mundo Sub-17.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    5 / 16

    Sin duda una gran generación que será observada para el futuro de la selección lusa que comanda Cristiano Ronaldo.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    6 / 16

    Los jugadores de la selección mayor comenzaron a felicitarlos, Bruno Fernandes uno de ellos.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    7 / 16

    Vitinha también lo hizo, el jugador del PSG felicitó a los jóvenes.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    8 / 16

    No podía faltar Cristiano Ronaldo, el gran líder de Portugal que solo usó 5 palabras para decir lo que piensa: "Gigantes. Felicidades campeones del mundo".
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    9 / 16

    El festejo en Qatar fue muy grande, ya que a pesar de no ser la favorita se llevó la Copa a casa.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    10 / 16

    El legendario Xavi Hernández, reapareció y entregó el premio al Mejor Jugador del Mundial Sub 17 al portugués Matheus Mede. Este joven es futbolista del Oporto.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    11 / 16

    No pudo ser. Austria ha caído en la final del Mundial Sub-17 por 1-0 frente a Portugal a pesar de hacer un partido bastante bueno.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    12 / 16

    La verdad que es para sentirse orgullosos porque nadie esperaba este gran papel de Austria en la competición. Muchos chicos darán que hablar.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    13 / 16

    Recuerden que su generación mayor está en la Copa del Mundo de 2026, por lo que se vienen cosas intersantes para este país.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    14 / 16

    La imagen que le da la vuelta al mundo, Portugal campeón en el Mundial Sub-17.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    15 / 16

    Portugal venció a Austria por 1-0 en la final para añadir el título mundial al título europeo que ganó a principios de este año.
  • Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi
    16 / 16

    Han sido, con diferencia, el mejor equipo. El gol de la victoria lo marcó su mejor jugador, Ánisio Cabral, quien termina el torneo como máximo goleador con 8 tantos.