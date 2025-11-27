Mundial Sub-17: Cristiano solo usó cinco palabras para decir lo que piensa de Portugal campeona y reapareció Xavi

Con un gol de Anísio Cabral, una de las sensaciones del torneo, Portugal ganó 1-0 a Austria en la final del Mundial Sub-17 de Qatar y se proclamó, este jueves 27 de noviembre, campeona de la categoría por primera vez en su historia.
José Murinho tiene una joya en el filial del Benfica. A sus 17 años, Anísio ha demostrado durante toda la Copa del Mundo que en cualquier momento podría dar el salto a la elite. No sería extraño que en breve empezara a gozar de alguna oportunidad de quien un día fue entrenador del Real Madrid.
Portugal con el 1-0 fue suficiente para vencer a la cenicienta del torneo como Austria que llegó a su primera final en la historia de torneos FIFA y eso le pesó.
La imagen promocional con la que FIFA proclamó a Portugal campeón del mundo Sub-17.
Sin duda una gran generación que será observada para el futuro de la selección lusa que comanda Cristiano Ronaldo.
Los jugadores de la selección mayor comenzaron a felicitarlos, Bruno Fernandes uno de ellos.
Vitinha también lo hizo, el jugador del PSG felicitó a los jóvenes.
No podía faltar Cristiano Ronaldo, el gran líder de Portugal que solo usó 5 palabras para decir lo que piensa: "Gigantes. Felicidades campeones del mundo".
El festejo en Qatar fue muy grande, ya que a pesar de no ser la favorita se llevó la Copa a casa.
El legendario Xavi Hernández, reapareció y entregó el premio al Mejor Jugador del Mundial Sub 17 al portugués Matheus Mede. Este joven es futbolista del Oporto.
No pudo ser. Austria ha caído en la final del Mundial Sub-17 por 1-0 frente a Portugal a pesar de hacer un partido bastante bueno.
La verdad que es para sentirse orgullosos porque nadie esperaba este gran papel de Austria en la competición. Muchos chicos darán que hablar.
Recuerden que su generación mayor está en la Copa del Mundo de 2026, por lo que se vienen cosas intersantes para este país.
La imagen que le da la vuelta al mundo, Portugal campeón en el Mundial Sub-17.
Portugal venció a Austria por 1-0 en la final para añadir el título mundial al título europeo que ganó a principios de este año.
Han sido, con diferencia, el mejor equipo. El gol de la victoria lo marcó su mejor jugador, Ánisio Cabral, quien termina el torneo como máximo goleador con 8 tantos.