¡Uno será Alcalde! Reconocidos personajes del fútbol de Honduras participaron en las elecciones

Ellos son los exfutbolistas y personajes deportivos que están siendo favorecidos con el voto popular.

2025-12-03
    Ellos son los exfutbolistas y personajes deportivos que están siendo favorecidos con el voto popular. Imágenes cortesía.
    Honduras celebró el pasado domingo 30 de noviembre las elecciones generales para elegir a las nuevas autoridades.
    Más del 70% de la población, 10 millones de hondureños, estaban habilitados para ejercer el sufragio.
    Como presidente en estos momentos está ganando Salvador Nasralla, popular presentador de televisión.
    Samuel García, quien preside al club Potros de Olancho, está obteniendo nuevamente un escaño en el Congreso, al ser reelecto como diputado por el Partido Liberal en el departamento de Olancho.
    Osman Chávez, exseleccionado hondureño y participante en el Mundial de Sudáfrica 2010, está logrando nuevamente un curul en el departamento de Cortés, siendo reelecto como diputado por el Partido Demócrata Cristiano (DC).
    Ricardo Elencoff, presidente del Real Sociedad de Toco, está logrando la reelección como diputado por el departamento de Colón bajo la bandera del Partido Liberal.
    Alberto Chedrani, reconocido dirigente deportivo, está asegurando nuevamente su permanencia en el Congreso al ser reelecto como diputado por el departamento de Cortés bajo el Partido Nacional.
    Sin embargo, hay algunos que no están siendo favoritos por el voto de la gente.
    Wilmer Cruz, exguardameta de la Selección Nacional, no logró asegurar su continuidad como diputado de Libre en el departamento de Cortés, ya que quedó fuera desde el proceso de elecciones internas.
    Nahaman González, exseleccionado hondureño y exjugador del Real España y del Alajuelense de Costa Rica, no logró obtener un escaño por el departamento de Cortés bajo la bandera del Partido Nacional.
    Benigno Pineda, exárbitro hondureño, no figura entre los candidatos electos en Santa Bárbara, departamento que asigna nueve diputaciones.
    El exfutbolista hondureño y mundialista en España 1982, Salomón Názar, figura entre los candidatos que están logrando un escaño en el Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán, bajo la bandera del Partido Liberal.
    Cabe resaltar que Salomón Názar es el actual entrenador de los Lobos de la UPFM de la primera división de Honduras.
    Melvin Matamoros, exárbitro internacional hondureño, celebra ser alcalde de Morocelí, El Paraíso por el partido Liberal.
    Melvin Matamoros tiene planificado una celebración este domingo 7 de diciembre en Morocelí producto de su virtual triunfo.