Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores 2025 vio como Flamengo ganó su cuarto título del torneo, pero todos se quedan con la historia de Pol Deportes, el chico que se hizo viral en la final de Lima.
La Copa Libertadores 2025 tuvo su final el pasado sábado con el partido entre Flamengo y Palmeiras, dos gigantes brasileños, se enfrentaron en el Estadio Monumental de Lima.
Luego 90 minutos intenso, Flamengo se terminó llevando la Copa a casa, su cuarta de la historia.
Danilo da Silva fue quien marcó el gol de la victoria para Flamengo que vive una de las épocas más dulces de su historia.
El triunfo del equipo brasileño pasó a segundo término en las redes sociales, plataformas que pusieron la mirada en la historia de un joven, quien, guiado por el amor al futbol y los medios de comunicación, subió un cerro de San Cristóbal para ver el partido y narrarlo.
Se trata de Pol Deportes, un chico peruano que viajó 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima para vivir la final de la Copa Libertadores.
Pol no pudo ingresar al estadio para cumplir su sueño de relatar el partido, pero no se dio por vencido y tuvo un gran plan.
Con un teléfono, tripie y un micrófono, Pol compartió cada acción del partido, gritando cada jugada con un estilo que cautivó a los usuarios, quienes en diferentes partes del mundo felicitaron al adolescente.
Hoy, todo Perú habla de él. Qué maravilla es el fútbol.
Cliver Huamán, tiene 15 años, es conocido como ‘Pol Deportes’ en las redes sociales y es un apasionado por el relato de fútbol.
En su canal llegó a tener casi 47 mil espectadores EN VIVO y hoy sus videos superaron los ¡10 millones de vista!
Todo Perú y el fútbol habla de Pol debido a que no se dio por vencido y cumplió su sueño.