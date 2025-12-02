Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025

2025-12-02
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    1 / 15

    La Copa Libertadores 2025 vio como Flamengo ganó su cuarto título del torneo, pero todos se quedan con la historia de Pol Deportes, el chico que se hizo viral en la final de Lima.

     Kevyn Oseguera
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    2 / 15

    La Copa Libertadores 2025 tuvo su final el pasado sábado con el partido entre Flamengo y Palmeiras, dos gigantes brasileños, se enfrentaron en el Estadio Monumental de Lima.
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    3 / 15

    Luego 90 minutos intenso, Flamengo se terminó llevando la Copa a casa, su cuarta de la historia.
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    4 / 15

    Danilo da Silva fue quien marcó el gol de la victoria para Flamengo que vive una de las épocas más dulces de su historia.
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    5 / 15

    El triunfo del equipo brasileño pasó a segundo término en las redes sociales, plataformas que pusieron la mirada en la historia de un joven, quien, guiado por el amor al futbol y los medios de comunicación, subió un cerro de San Cristóbal para ver el partido y narrarlo.
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    6 / 15

    Se trata de Pol Deportes, un chico peruano que viajó 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima para vivir la final de la Copa Libertadores.
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    7 / 15

    Pol no pudo ingresar al estadio para cumplir su sueño de relatar el partido, pero no se dio por vencido y tuvo un gran plan.
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    8 / 15

    Con un teléfono, tripie y un micrófono, Pol compartió cada acción del partido, gritando cada jugada con un estilo que cautivó a los usuarios, quienes en diferentes partes del mundo felicitaron al adolescente.
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    9 / 15

    Como no tenía acreditación, no pudo entrar al estadio... y terminó transmitiendo desde una colina, con su teléfono.
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    10 / 15

    Hoy, todo Perú habla de él. Qué maravilla es el fútbol.
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    11 / 15

    Cliver Huamán, tiene 15 años, es conocido como ‘Pol Deportes’ en las redes sociales y es un apasionado por el relato de fútbol.
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    12 / 15

    El sábado viajó ¡18 HORAS! desde Andahuaylas a Lima para relatar la final de la Copa Libertadores en su país.
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    13 / 15

    Como no tenía acreditación, no pudo entrar al estadio... y terminó transmitiendo el partido desde una colina al lado del estadio Universitario, con su propio teléfono.
  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    14 / 15

    En su canal llegó a tener casi 47 mil espectadores EN VIVO y hoy sus videos superaron los ¡10 millones de vista!

  • Viajó 18 horas y generó 10 millones: así es Pol Deportes, el niño que impactó a toda América en la Copa Libertadores 2025
    15 / 15

    Todo Perú y el fútbol habla de Pol debido a que no se dio por vencido y cumplió su sueño.