Mundialito Colegial 2025: formato, cuánto durará y los futbolistas de Real España que participaron en el pasado

Este miércoles arrancó el esperado torneo juvenil organizado por la <b>ONG US HN</b>, que busca fomentar el deporte entre los jóvenes hondureños y buscar nuevos talentos para generaciones futuras.Este evento, que reunirá a 24 equipos, cuenta con la participación de 18 selecciones, una por cada departamento del país, y 6 equipos invitados de la región. Entre los equipos invitados se encuentran los campeones y subcampeones de la edición anterior.El torneo se desarrolla en 4 grupos de 6 equipos, y solo el primer lugar de cada grupo avanzará a las semifinales. Como dato importante:la gran final se jugará en el <b>Estadio Luis Girón del Parrillas One</b>, ya que el <b>Estadio Humberto Micheletti </b>se encuentra deshabilitado debido a problemas de remodelación.<b>US HN</b>, una organización sin fines de lucro, está llevando a cabo este torneo con el objetivo de apoyar a la juventud hondureña, ofreciendo una forma llamativa para el desarrollo de nuevos talentos y promoviendo la importancia del deporte en las comunidades.Entre los jugadores que han pasado por torneos anteriores se destacan nombres como <b>Mike Arana</b>, goleador de una edición pasada y actual jugador del <b>Real España</b>, y <b>Yoshua Palacios</b>, quien también forma parte de La Máquina.En cuanto a los colegios participantes, algunos de los más destacados incluyen el <b>Siblings Christian School </b>de Francisco Morazán, el <b>Instituto Polivalente Marcelino Ponce Martínez </b>de Atlántida, el <b>Instituto Departamental Álvaro Contreras </b>de Copán, y el <b>Instituto Polivalente Dr. Doroteo Varela Mejía </b>de La Paz.