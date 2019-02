Júnior Lacayo y un grito de gol esperado: "Me llena de confianza"

A pesar de haber perdido la titularidad tras la expulsión en el primer partido ante el Vida, el delantero Júnior Lacayo se muestra feliz por haber regresado y darle el triunfo al Olimpia (2-1) sobre el Platense.



"Venía trabajando bien, el profe me lo decía que iba a entrar y golear y aproveché esa oportunidad que me quedó", comentó.



El jugador ahora espera que lo sigan tomando en cuenta en la pelea por un puesto en la ofensiva. "Ahora se la ponemos un poco más difícil, estamos compitiendo gracias a Dios".



Lacayo considera que estuvo atento a la acción. "Estaba justo donde tenía que estar, Platense salió a buscar el gol y nos dio espacio y me quedó esa".



Ahora el jugador se siente fortalecido. "Me llena de confianza, uno vive del gol. Debo de seguir trabajando porque vienen más partidos".





El delantero asegura que en esta posición es en la que le gusta militar. "Más que es el puesto donde me gusta de delantero y gracias a Dios que me quedó esa, ya que el rechace de ellos fue malo y me quedó", finalizó.