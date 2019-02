Diego Vázquez: "Me voy muy ilusionado con mi equipo"

Diego Vázquez solo tuvo palabras positivas para hablar del funcionamiento de Motagua durante el clásico capitalino que terminó 1-1. El estratega supo plantear un buen encuentro y neutralizó al Olimpia en gran parte del encuentro.

"La valoración de hoy es que me voy muy ilusionado con mi equipo, todo el partido fuimos altamente superiores con la pelota y con más llegadas que el rival, muy buena posesión. No sufrimos en nuestro arco en la primera mitad, quizás alguna en la segunda y nos empatan al final con una jugada de talento individual muy marcada. En conclusión creo que nos faltó definir, era para un 2-0. El funcionamiento en general me gustó", dijo.

Sobre ese gol de Elmer Güity resaltó: "Es una jugada de talento individual ya lo dije, pero nosotros en general hicimos un buen clásico. Fuimos muy superiores ante un rival de esta categoría. Superarlo así es muy positivo. Nos faltó cumplir con ese segundo gol para resolver el partido".

Diego dijo que en el vestuario azul hubo silencio total. "No es lindo que te empaten en el último minuto, pero estoy contento por haber hecho el partido que hicimos. El camerino quedó en silencio. Me siento orgulloso de mis jugadores. En la cancha se vio un equipo bien plantado. Me queda la duda del penal de Kevin López que me parece clarísimo, era para el 2-0. Creo que jugamos bien de cara a lo que se viene y me voy con buen sabor de boca".

Para Diego lo mejor fue el funcionamiento más allá del resultado, no quiso entrar en polémica cuando le preguntaron si perdonó al rival. "El balance que hago es altamente positivo. En el fútbol el resultado es un impostor. Me parece que si revisás las llegadas que mostramos en el partido es para ilusionarse. Nos faltó esa serenidad, ese pase a la red para no terminar sufriendo como pasó".

"Ese último toque, el gol es lo más difícil del fútbol, pero en la medida que lleguemos al área rival estamos bien. No es algo que no lo trabajamos. Motagua recuperó bien la pelota".

Vázquez admitió que ya son varios los clásicos en los que Motagua supera en el campo a Olimpia. "Tenemos algunos en la cabeza y justamente terminaron en empates. Voy a ver la repetición del partido y lo voy a disfrutar porque me gustó el funcionamiento del club. En la medida que sigamos así serán más los resultados positivos", concluyó.