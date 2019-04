Diego Vázquez sobre cruces de palabras con Vargas: "Poco le prestamos atención"

Seguir a @Giancarlo_casta

Diego Vázquez, técnico del Motagua, ha atendido a los medios previo al clásico del domingo ante el Marathón en el estadio Nacional por la Jornada 16.

El estratega argentino también se acordó de su compatriota y asegura que le presta poca atención a lo que dice.

"Tuvimos tres partidos seguidos, estamos trabajando en los últimos detalles, recuperar el plantel y trabajar en los errores que cometimos", empezó diciendo.

"Siempre tratamos de mejorar, en los últimos partidos ha habido incidencia muy polémica y en contra de nosotros y también nos faltó un poquito de contundencia para superar eso en contra", aseguró.

Pese a que ahora son cuartos en la tabla de posiciones, Diego no descarta clasificarse directo a las semifinales.

"Todavía aspiramos al segundo lugar, dependemos de otros resultados, tenemos que ganar, en Tegucigalpa somos fuertes", expresó.

También habló de su próximo rival. "Han tenido regularidad durante todo el torneo, tienen jugadores rápidos y con un buen juego aéreo, hay que estar bien y hacer valer bien el Nacional".

Respecto al juego que cree que puede mostrar, dijo. "Es un equipo diferente cuando juega de visitante, con eso no quiere decir que no tenga experiencia".

Sobre la rivalidad con Vargas. "Eso no tiene nada que ver, siempre son partidos importantes porque es la etapa final, estamos peleando en esas posiciones, por lo otro no tiene mucha importancia". Y siguió. "Poco le prestamos atención a eso, no tiene mucha sentido".

"A Vargas no lo escucho, no puedo escuchar todos los programas, no veo a Vargas, ¿mandamos amor?", dijo sobre el técnico del Marathón.

Diego Vázquez además comparó a la Liga Nacional con los juegos de Rugby, deporte que se practica en Australia.

"Quizá nos ha faltado un poco de contundencia y sobreponernos al fútbol australiano, vamos a empezar a ver fútbol australiano", dijo.

Y cerró hablando de su momento y de la responsabilidad que tienen. "Los dos venimos de perder, nosotros somos locales, tenemos que buscar más, siempre lo hacemos".