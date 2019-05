Raúl Cáceres: "Visualizo un 1-1 ante el Honduras Progreso"

El técnico del Real de Minas, Raúl Cáceres fue el invitado de especial del programa de DIEZ TV desde San Pedro Sula donde pudo compartir lo que espera haga su equipo en el duelo ante el Honduras Progreso por la triangular por el no descenso en la Liga Nacional.



"Estamos tranquilos, esto es fútbol y no hay porque desesperarse. No nos asusta el partido, pero estamos conscientes que es algo diferente al que enfrentamos en las vueltas regulares, pero hay consciencia a lo que vamos a encontrar", dijo Raúl Cáceres.



El estratega catracho espera un ambiente favorable para los locales que llegan con la moral alta tras su triunfo 1-2 de visitantes ante el Juticalpa.

"El recurso humano del Real de Minas está dispuesto hacer la batalla, por eso puedo augurar desde hoy un gran banquete de fútbol en el estadio Humberto Micheletti", indicó Cáceres.



Una de las cosas que han superado sus jugadores fue el duro golpe que significó la derrota ante el Marathón en el cierre de las vueltas regulares que los mandó a pelear en una triangular final por no perder la categoría en la Liga Nacional.

El estratega no dudo en responder todas las interrogantes en DIEZ TV.





"Hemos superado ese golpe emocional de no salvar la categoría en el último partido, pero el responsable he sido yo, no regulamos la parte emocional, apostamos en ese partido a clasificar y no a salvar la categoría, siento que nos quedo grande esa situación", comentó.



Y agregó: "Aquí no cabe relajarse, se ha cambiado la mentalidad del jugador del Real de Minas para ser protagonistas no individual sino grupalmente".



Sobre lo que espera ver del Honduras Progreso aseguró. "Espero ver un equipo aguerrido, complaciendo a su afición, dispuesto hacer sentir su localía, pero también espero un Real de Minas dispuesto a dar la batalla y sabiendo aguantar la presión de su afición".

A Raúl Cáceres se le consultó el marcador que siente que puede ser el del duelo ante los progreseños y no dudo en responder. "Visualizo un 1-1 ante el Honduras Progreso, eso espero, pero no vamos a renunciar a ganar el partido en el estadio Humberto Micheletti".



Además confirmó lo que mandará hacer a sus jugadores para poder conseguir el resultado que le de la oportunidad de cerrar en casa ante el Juticalpa de una manera más tranquila.



"Nosotros tenemos que desarrollar el fútbol que hemos venido haciendo, no podemos hacer un cambio de idea o de sistema de juego, tenemos que manejar mucho la tenencia de balón y en el contraataque", cerró Cáceres.