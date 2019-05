El técnico Héctor Vargas responde al interés mostrado por Real España

El Real España siempre ha tenido en su agenda al entrenador Héctor Vargas quien desde que llegó al país hace ya 20 años, siempre ha tenido trabajo y tras su buen trabajo en Marathón sus bonos han subido.

Elías Burbara, presidente del Real España, manifestó públicamente su deseo de fichar al entrenador argentino, pero le respetaba porque tenía contrato con el vecino, acto que Vargas le agradeció.

"El hombre tiene trabajo (con Marathón) y no puedo entrometerme, aunque otros equipos si traten de sonsacarnos jugadores y técnicos, porque ya me trataron de sonsacar uno; creo que es un buen técnico, siempre estuvo sobre la mesa, pero desde que ha estado con trabajo no nos hemos metido porque respetamos la parte laboral. Si él se desvincula en algún momento no tengo duda que sea candidato para dirigir a Real España", dijo Burbara.

El timonel tomó con mucho agrado que un equipo grande se fije en su trabajo pero por ahora tiene un año de contrato con los esmeraldas. "Por ahora yo soy entrenador de Marathón y se lo agradezco", contó en conferencia de prensa.

El "León de Formosa" como se le conoce a Vargas, explicó que dirigiendo al Monstruo se siente cómodo y por ahora no podría aceptar la propuesta del estratega de los 12 veces campeones de liga.

"Le agradezco a Burbara porque me ofrecen trabajo porque nos da la posibilidad de que uno pueda trabajar en su club, pero yo estoy cómodo en Marathón; me siento bien, me quieren aquí y espero estar un buen tiempo aquí", explicó Vargas.

Vargas tiene otro reto con Marathón, se enfrenta al Motagua en las semifinales. Durante ha estado en el equipo que nació en el barrio Paz Barahona, ha sido protagonista en las liguillas, ha ganado un campeonato.